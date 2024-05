Parco dei monti Picentini, insediata la giunta del presidente D'Angola La nuova sfida: “il Parco come volano di sviluppo e tutela”.

Si è insediata, presso la sede di Acerno, la nuova giunta del Parco Regionale Monti Picentini composta dal Presidente avv. Gerardo D’Angola e gli assessori Giuseppe Alfano, Fausto Natale (entrambi designati dalla Comunità del Parco), Gianbenedetto Ghiurnino rappresentante delle associazioni ambientaliste e Vincenzo Tropiano rappresentante delle associazioni professionali agricole.

Erano presenti anche il Presidente della Comunità del Parco Massimiliano Cuozzo e il Vice Presidente Rocco D’Andrea che hanno espresso la massima collaborazione e condivisione degli obiettivi da raggiungere in tempi celeri come la pianificazione e regolamentazione delle aree del Parco tali da consentire uno sviluppo sostenibile, nel pieno rispetto del patrimonio esistente.

Allo stato sono in vigore norme di salvaguardia e una perimetrazione provvisoria risalente a 20 anni fa; enorme è stato il prezzo pagato dalle comunità coinvolte a cui vanno date delle risposte concrete dopo tanti anni di commissariamento dell’Ente Parco.

Questo è l’impegno assunto dai presenti “il Parco come volano di sviluppo e tutela”.