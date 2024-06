Rara patologia prenatale: donna di Nocera Inferiore dà alla luce neonato La diagnosi precoce grazie al professor Mario Polichetti

Nei giorni scorsi, presso un rinomato ospedale della Campania, una donna di Nocera Inferiore ha dato alla luce un neonato affetto da una patologia estremamente rara e complessa: un aneurisma della vena ombelicale. Questa condizione ostetrica, dovuta all'assottigliamento congenito della parete dei vasi, è generalmente associata a una singola arteria ombelicale e a vari esiti perinatali avversi, tra cui aneuploidie cromosomiche, ritardi di crescita, anomalie cardiache e altre malformazioni strutturali fetali.



La diagnosi precoce e la gestione oculata della gravidanza sono state rese possibili grazie all'intervento tempestivo e alla competenza del professor Mario Polichetti, stimato specialista in ginecologia e responsabile nazionale del comparto Sanità per l'Udc. Il professor Polichetti ha seguito con attenzione e precisione l'intero percorso gestazionale della paziente, garantendo un'assistenza sanitaria di eccellenza.



L'aneurisma della vena ombelicale si presenta come una dilatazione cistica in stretta relazione con la vena ombelicale. Tale diagnosi è stata effettuata mediante ecografia, permettendo un monitoraggio costante delle condizioni del feto. La patologia malformativa, potenzialmente letale, poteva causare una morte in utero improvvisa. Tuttavia, grazie all'esperienza e alla dedizione del professor Polichetti, il neonato è stato portato alla luce con un peso ottimale e senza alcun segno di sofferenza.



Questo lieto evento sottolinea l'importanza di una diagnosi precoce e di un monitoraggio continuo durante la gravidanza.