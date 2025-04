Tragedia ad Eboli: travolto in bici da un’auto pirata, muore straniero Inutili i soccorsi, indagini in corso dei carabinieri

Un tragico incidente si è verificato in serata ad Eboli sulla strada provinciale che collega la città della Piana del Sele con Capaccio Paestum. A perdere la vita è stato uno straniero 60enne, travolto in bici da un'auto pirata. Secondo le prime informazioni raccolte, l'uomo di nazionalità ucraina stava percorrendo la strada in direzione Campolongo quando è stato centrato in pieno da una vettura che non si è fermata per prestare soccorso. La vittima è deceduta sul colpo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il cadavere sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i volontari del Vopi con un'auto medica ed un'ambulanza. Per l'uomo, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli, al lavoro per provare a risalire all'identità dell'investitore che, dopo aver travolto lo straniero, si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Non è la prima volta, purtroppo, che in quel tratto di strada si verificano incidenti del genere, una problematica per la quale bisognerà cercare soluzioni più incisive al fine di aumentare la sicurezza stradale.