Carenze al Ruggi, Celano: "Il sindaco intervenga" Appello del capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città

Carenze e disagi all'ospedale di Salerno, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Roberto Celano scrive al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere l'intervento del Comune.

“Egregio sig. sindaco, sottopongo alla sua attenzione diverse criticità segnalatemi da operatori e pazienti del nosocomio cittadino. Si lamenta, in primo luogo, una generalizzata carenza di medici ed infermieri, in particolare in alcuni reparti come Medicina d’urgenza e Chirurgia d’urgenza.

Nel reparto di Chirurgia d’urgenza sono attualmente in organico 10 strutturati (di cui 1 specializzante e 3 da poco specializzati) impegnati anche in attività di guardia in pronto soccorso, in aggiunta all’esercizio svolto in sala operatoria anche in orario notturno (di notte coprono anche l’urologia, la chirurgia generale ed altri reparti in cui si verifichi emergenza). Ai 10 strutturati si aggiungono 3 medici con contratto di collaborazione impegnati in attività di guardia prevalentemente presso l’Ospedale di Cava de' Tirreni e due specialisti ambulatoriali (non possono svolgere attività per più di 38 ore alla settimana) di cui uno ormai in pensione a cui non risulta ancora rinnovato il contratto. Due medici in pensione richiamati in attività per il pronto soccorso svolgono per lo più servizio presso il pronto soccorso di Cava, mentre i casi più complicati vengono dirottati dal pronto soccorso di Cava al reparto di chirurgia d’urgenza di Salerno a causa dell’inesperienza di alcuni operatori impegnati a Cava”, prosegue Celano.

Mi segnalano, inoltre, che al pronto soccorso. ci sarebbe una coordinatrice ad interim, cui sarebbe scaduto il mandato, che svolge la funzione di coordinatrice anche presso il reparto di Chirurgia dei trapianti, con possibile nocumento per la qualità dei servizi di assistenza forniti.

Si auspica, pertanto, un Suo autorevole intervento sui vertici dirigenziali del nosocomio, affinché ci si attivi per ovviare alle inefficienze segnalate e per ripristinare il “diritto di cura” ormai negato a molti utenti a causa delle incresciose carenze che presenta il Ruggi di Salerno”.