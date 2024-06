Salerno, odore acre nella zona di Fratte: "Procura e Asl intervengano" Ancora polemiche sulle Fonderie Pisano: sos dell'Associazione

E' di nuovo polemica a Salerno sulle Fonderie Pisano. L'Associazione "Salute e vita" ha condiviso una serie di foto e video relative alle emissioni dello stabilimento di Fratte.

Le segnalazioni arrivate da alcuni residenti parlano di "odore acre e nauseabondo", come sottolineato dal presidente Lorenzo Forte. Gli attivisti hanno chiesto ancora una volta di verificare che non ci siano rischi per la salute delle persone.

"L’Associazione Salute e Vita si appella alle istituzioni, chiedendo che l'Arpac, la Procura, l'Asl, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, il sindaco Vincenzo Napoli, l'ufficio Regione Campania Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, con un intervento immediato, tutelino la salute dei cittadini e degli stessi operai".