Migranti, il questore Conticchio: "Cerchiamo gli scafisti" "Capire se ci sono persone che hanno agevolato ingresso di clandestini"

"La nostra finalita' e' anche cercare di capire queste persone come sono arrivate nelle nostre acque, se ci sono a bordo persone che hanno agevolato il loro ingresso clandestino in Italia". A dirlo e' il questore della provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, presente al molo Manfredi di Salerno dove sono arrivati 108 migranti con la Aita Mari, nave umanitaria di Salvamento Maritimo Humanitario. "L'attenzione adesso - spiega - e' rivolta all'aspetto sanitario, quindi con i medici e i paramedici si sta vedendo la loro posizione sanitaria.

Poi successivamente ci sara' l'identificazione, anche per capire la loro provenienza e se hanno diritto e a che cosa hanno diritto". Tra le 108 persone, "ci sono bambini piccoli e sono i primi che sono scesi e sono i primi che, adesso, dopo la parte sanitaria vengono condotti alla via dei Carrari per iniziare le procedure relative alla loro identificazione". Inoltre, "ci risulta una donna in stato interessante, anche lei gia' scesa e stiamo dando l'attenzione prima a queste persone che hanno bisogno di maggiore cura", conclude Conticchio.