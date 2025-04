Pallamano, Genea Lanzara batte Carpi ma la salvezza si deciderà ai playout Salernitani condannati dalla classifica avulsa

Dinanzi ad una Palestra Palumbo gremita più del solito, la Genea Lanzara si aggiudica un bel successo contro Carpi, maturato col punteggio finale di 28-26 al termine di una gara vibrante. Un successo, tuttavia, un po' amaro per capitan Milano e compagni: nonostante la vittoria ai danni dei carpigiani e la contemporanea sconfitta del Romagna sul campo del Cologne, si è arrivati con tre squadre a pari punti: Romagna, Genea Lanzara e Haenna.

Con una migliore differenza reti totale, nonchè i singoli scontri diretti in proprio favore sia contro Romagna che Haenna, la classifica avulsa ha premiato il Romagna condannando i salernitani ai playout.

La Genea Lanzara tuttavia partirà dalla miglior posizione affronterà il fanalino di coda Mascalucia con, inoltre, il vantaggio di una eventuale Gara 3 dinanzi al pubblico amico.

Un ottavo posto finale che lascia un po' di rammarico, con varie vicissitudini che non hanno comunque scalfito i salernitani i quali hanno comunque eguagliato il risultato della passata stagione: mentre lo scorso anno l’ottavo posto significava la disputa dei playoff, la formula di questa annata agonistica prevede, invece, i playout.

Il match col Carpi è alquanto equilibrato, le parate di Cappellari tengono a galla i padroni di casa che premono, poi, il piede sull’acceleratore portandosi sul massimo vantaggio di quattro reti (9-5). Gli ospiti non ci stanno e piazzano un controbreak che vale addirittura il sorpasso (9-10), ma i salernitani, sospinti in particolar modo dalle segnature di Arena e Didone, rimettono il naso avanti chiudendo poi il primo tempo avanti sul 16-15. La ripresa è ancor più equilibrata, con le squadre distanti al massimo di due reti: la Genea è brava a difendere il minimo scarto, sul 27-26 quando mancano quattro secondi, l’azione conclusiva vede Mendo segnare il 28-26 finale tra il boato del pubblico salernitani. Adesso tre settimane di tempo per preparare i PlayOut.

GENEA LANZARA – CARPI 28 : 26

GENEA LANZARA: Milano A. 2, Senatore M., Senatore A., Lettera 3, Bernert Diaz 3, Arena 6, Galan, Rella, Didone 5, Fragnito 2, Milano J., Vitiello 2, Cuzzi 1, Mendo 4, Cappellari, Chirivì Grassi. All. Russo - Fiorillo

11^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER I I RISULTATI : Haenna – Trieste 31 : 30; Belluno – Campus Italia 32 : 29; Molteno – Bologna United 30 : 31; Cologne – Romagna 31 : 25; Genea Lanzara – Carpi 28 : 26; Verdeazzurro – Mascalucia tbd.

LA CLASSIFICA: Trieste 37 pti, Salumificio Riva Molteno 29, Bologna United 28, Belluno 25, Metelli Cologne 25, Len Solution Carpi 22, Romagna 19, Genea Lanzara 19, Haenna 19, Verdeazzurro 15*, Campus Italia 14, Team Mascalucia 10*

Trieste promossa in Serie A Gold | Molteno, Bologna, Belluno e Cologne ai play-off | Lanzara, Haenna, Verdeazzurro, Mascalucia ai play-out

*una partita in meno