Sbarco a Salerno, assessore De Roberto: verificheremo casi di violenze "Spesso tante vittime anche tra gli uomini"

"Verificheremo la situazione della donna incinta e, soprattutto, se ci sono storie di violenza, in particolare sulle donne. Ma, considerata la composizione delle persone che arrivano un po' da per tutto, presumiamo che tutti siano stati in qualche modo vittime di violenza, anche gli uomini, come ahime' spesso accade". A dirlo e' l'assessora alle Politiche sociali del Comune di Salerno, Paola de Roberto, presente al molo Manfredi di Salerno dove e' in corso lo sbarco dei 108 migranti dalla Aita Mari, nave umanitaria di Salvamento Maritimo Humanitario. "Il numero dei minori stranieri non accompagnati - constata de Roberto - e' inferiore rispetto agli altri sbarchi, sono 5 e solo uno dovrebbe essere al di sotto dei 16 anni e, quindi, preso in carico da noi come Politiche sociali".