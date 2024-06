Torna il tour dell'Asl Salerno per gli screening oncologici gratuiti Rinnovata la campagna "Abbraccia la prevenzione"

L’Asl Salerno rinnova anche quest’anno l’impegno per promuovere la cultura della prevenzione dando il via alla campagna 2024, che si svolgerà all’insegna dello slogan "ABBRACCIA LA PREVENZIONE", riproponendo il tour itinerante che toccherà i centri della provincia di Salerno con l'obiettivo di incentivare l'adesione agli screening oncologici gratuiti.

Il tour "ABBRACCIA LA PREVENZIONE" partirà lunedì 10 giugno prossimo da Mercato San Severino, Piazza Sabatino Califano, e si concluderà il 3 luglio 2024 a Salerno, in Piazza della Concordia, secondo il seguente calendario:

10 e 11 giugno 2024 Mercato San Severino – Piazza Sabatino Califano

12 giugno 2024 Positano – Piazza dei Racconti

13 giugno 2024 Minori – Piazzale Marinai D’Italia

14 e 17 giugno Sarno – Piazza V Maggio

18 e 19 giugno 2024 Eboli – Piazza della Repubblica

20 e 21 giugno 2024 Polla – Piazza Cristo Re

24 e 25 giugno 2024 Camerota – Teatro Kamaraton (Area Parcheggio)

26 e 27 giugno 2024 Capaccio – Piazza Santini

1 – 2 e 3 luglio 2024 Salerno – 1 Rione Zevi 2-3 Piazza della Concordia

In tali date il truck dell’Asl sosterà per l’intera giornata - dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - per permettere ai cittadini di effettuare gratuitamente il pap test, la mammografia e ricevere il kit del colon retto che potranno riconsegnare direttamente a bordo del truck o nei giorni successivi, nei luoghi che saranno indicati.

Sarà anche l’occasione, per i cittadini delle diverse fasce d’età, di incontrare gli operatori dell’Asl Salerno e ricevere ogni utile informazione per semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni di screening.





Sono disponibili gratuitamente tre tipi di screening oncologici:

cancro della mammella: mammografia per le donne in target (fra i 50 ed i 69 anni);

cancro della cervice uterina: esecuzione di pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate (target: donne tra i 25 e 64 anni di età);

cancro del colon retto: distribuzione dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci ai pazienti in target. Agli stessi saranno spiegate tutte le modalità di riconsegna dei suddetti kit (target: uomini e donne in età compresa tra 50 e 74 anni).

Per partecipare alla campagna è preferibile effettuare la prenotazione telefonando al numero 08119721591, ma è previsto anche l’accesso libero.

La Direzione strategica dell’Asl ed i referenti degli screening oncologici saranno a Mercato San Severino lunedì 10, alle 11.00, per presentare l’iniziativa, illustrarne gli obiettivi della e rendere note le tappe del percorso.