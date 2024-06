Interventi sulla rete a Salerno, sospensione idrica martedì 18 giugno Ecco le strade interessate

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 18 giugno 2024 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 salvo imprevisti, alla seguente strada e traverse limitrofe:

* via Roberto Virtuoso;

* via Aspromonte;

* via Palestro;

* via Gaetano Quagliariello (da incrocio via Sabato De Vita a incrocio via Nicola Granati);

* Piazza Vincenzo De Crescenzo;

* via Domenico Romagnano;

* via Sabato De Vita.

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.