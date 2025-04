Salernitana, il grande ex Candreva all'Arechi: l'omaggio del club Il numero 87 omaggiato da Iervolino e Milan con un ricordo

"Un intenso biennio vissuto insieme". La Salernitana riabbraccia Antonio Candreva. L'ex capitano è stato ospite all'Arechi per la sfida con il Sudtirol su invito della società che ha rappresentato nelle ultime due stagioni, prima dell'addio nella scorsa estate dopo la retrocessione in serie B. In granata le gioie più belle del suo finale di carriera, prima con la salvezza sotto la gestione Paulo Sousa e poi con il traguardo delle 500 presenze in A. Poi la retrocessione, l'addio e la stagione da svincolato prima di dire addio al calcio giocato.

Come riporta il club, "in occasione di Salernitana-Südtirol, la società granata ha ospitato Antonio Candreva allo stadio Arechi. Nel corso del prepartita, il patron Danilo Iervolino e l’ad Maurizio Milan hanno consegnato all’ex calciatore un omaggio in segno di stima e rispetto per la carriera prestigiosa culminata con un intenso biennio vissuto assieme".