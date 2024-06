Amalfitana chiusa, rocciatori a lavoro: si spera nel senso unico alternato "Stiamo producendo il massimo sforzo per ripristinare le condizioni di normalità"

A Piano di Sorrento sono in corso le attività di disgaggio presso l’area di Statale 163 dove è avvenuto il distacco di un blocco lapideo a cui, da parte di Anas, è seguita l’adozione dell’ordinanza di chiusura della strada al confine con Positano. Si tratta di una fase successiva ai rilievi tecnici effettuati ieri sul posto. In quest’ottica sono stati individuati da parte del progettista gli interventi di ingegneria geotecnica volti ad eliminare la condizione di pericolo imminente. I lavori di messa in sicurezza della zona oggetto di chiusura al traffico - situata in prossimità del chilometro 7 della Statale 163 - procedono in stretta collaborazione con il Genio civile regionale.

"Ognuno degli enti in campo è consapevole dei notevoli disagi quotidiani che si stanno vivendo. In tal senso, si sta producendo il massimo sforzo affinché, quanto prima, possano essere ripristinate le condizioni di normalità. Una volta eliminato il pericolo imminente, si conta già in questi giorni di poter ottenere l’apertura della strada con senso unico alternato.

Continueremo ad aggiornarvi costantemente", hanno spiegato in una nota i sindaci di Piano di Sorrento e Positano.