Vigili del fuoco, sottosegretario Prisco: "Il reparto volo è un'eccellenza" ieri la cerimonia per i 70 anni dall'istituzione della componente aerea

“Il reparto volo dei Vigili del Fuoco è l’eccellenza dell’eccellenza che è il Corpo Nazionale: da sempre in prima linea nelle più gravi calamità, dal disastro del Vajont fino alla più recente alluvione in Emilia Romagna.

Il Governo ha dedicato una particolare attenzione e cospicui fondi al reparto volo dei Vigili del Fuoco: è attualmente in corso di esecuzione un contratto per la fornitura di 10 elicotteri AW139 per 150 milioni di euro, 4 dei quali sono stati collaudati e ritirati di recente e gli ulteriori 6 con previsione di consegna entro il 2024. Il progetto di aggiornamento della flotta prevede complessivamente 36 elicotteri entro il 2026. Sono i cosiddetti ‘Drago’ che assicurano e garantiscono ogni giorno la sicurezza anche nelle circostanze più pericolose ed in quelle in cui è più difficile prestare soccorso immediato.

Dentro elicotteri di acciaio ci sono però donne e uomini: i mezzi aerei non fanno dunque che trasportare coraggio, dedizione e professionalità, caratteristiche proprie dei vigili del fuoco”.

E' quanto ha affermato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, partecipando ieri mattina - presso l’hangar del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Salerno - alla Cerimonia per i settant’anni dall' istituzione della componente aerea del Corpo Nazionale.