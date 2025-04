Fisciano: al via i lavori del cantiere alla Chiesa Madre Finanziamento di 250mila euro per la manutenzione straordinaria e il restauro

La Chiesa Madre di Fisciano Capoluogo recupera la sua bellezza originaria e il suo antico splendore. L’avvio dei lavori è stato ufficializzato ieri, 5 aprile 2025, in occasione delle solenni celebrazioni del Santo Patrono.

«Nella cornice dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferrer, patrono della Città di Fisciano, alla presenza delle autorità civili e militari, il Soprintendente Dott.ssa Raffaella Bonaudo, ha inaugurato ufficialmente i lavori del cantiere della Chiesa di San Pietro Apostolo in Fisciano, interamente finanziati dal Ministero della Cultura – sottolinea il parroco, Don Vincenzo Pierri - Grande è stata la commozione da parte di tutta la comunità, nella trepidante attesa di poter riaprire presto le porte dell’antica e monumentale chiesa madre, edificio sacro dal fortissimo valore simbolico identitario nonché storico, artistico e culturale».

La Chiesa di San Pietro Apostolo potrà così riaprire al culto dei fedeli grazie all’intervento del Ministero della Cultura, attraverso la competente Soprintendenza, che ha elargito un finanziamento di 250mila euro per eseguire gli interventi necessari di manutenzione straordinaria e il restauro conservativo delle coperture della chiesa.

Il monumentale edificio sacro, risalente al 1300, è stato chiuso a seguito di un sopralluogo eseguito dai Vigili del fuoco il 30 novembre del 2022, a seguito del riscontro di problemi di natura strutturale, tra cui gravi infiltrazioni al tetto, agli stucchi e agli affreschi. La relazione tecnica stilata dai caschi rossi dopo l’ispezione diffidava il Parroco dal far frequentare gli ambienti della stessa chiesa affinché non venissero ripristinate le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con conseguente ordinanza, il sindaco di Fisciano, dott. Vincenzo Sessa, aveva disposto la chiusura al culto della Chiesa di San Pietro Apostolo, tutt’oggi interdetta alle celebrazioni religiose.

Tale chiusura ha causato forti disagi alla Comunità della Città di Fisciano e dell’intera Valle dell’Irno: San Pietro, infatti, è la Chiesa Parrocchiale di riferimento delle autorità accademiche, del corpo docenti e degli studenti dell’Università degli Studi di Salerno, insistendo il Campus Universitario proprio sul territorio di Fisciano Capoluogo.

I lavori saranno eseguiti sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino attraverso le procedure di rito.

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria, la Chiesa di San Pietro Apostolo, dove è custodita anche la statua di San Vincenzo Ferrer, Patrono della Città e del Comune di Fisciano, ritornerà a beneficio dell’intera comunità cittadina in tutto il suo splendore.