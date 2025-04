Musica e arte: raccolta fondi per Gaza e contro tutte le guerre A organizzarla l'associazione Memoria in Movimento

L'Associazione Memoria in Movimento ha organizzato una raccolta fondi per Gaza. "La campagna di raccolta fondi “Per GAZA e contro TUTTE LE GUERRE”- si legge nella nota inviata - già dai primi giorni ci ha fatto ben sperare. In poco tempo abbiamo raccolto oltre 2000 €. Auspichiamo di aumentare notevolmente tale cifra in modo consistente.

Come è noto Memoria in Movimento già l’anno scorso con modalità diverse raccolse alcune migliaia di euro. Quest’anno finanzieremo “Acqua Per Gaza” lanciato da Un Ponte Per che già si è caratterizzata dall’inizio del conflitto inviando acqua, cibo oltre a medicinali e materiale sanitario (ossigeno, macchinari) per un valore di diverse migliaia di euro. A tale scopo abbiamo

chiesto a quattro personalità cittadine di costituire un Comitato di Garanti per definire le linee guida da rispettare per le donazioni.

All’iniziativa aderisce anche l’Associazione Mumble Rumble, affiliata all’Arci, che, anche in questa occasione, vuole ribadire la propria idea di cultura come strumento di azione diretta nella società, di lotta a tutte le forme di emarginazione, di discriminazione e di violazione dei diritti positivi dell’essere umano. Pertanto, come momento conclusivo della campagna di raccolta fondi,

ci sarà un concerto presso i locali dell’Associazione, in via Loria 35 a Salerno. In questi pochi giorni che ci separano dal 18 aprile chiediamo a tutti gesti concreti per supportare tale attività umanitaria e di solidarietà.

È possibile farlo utilizzando l’Iban IT02 M030 6909 6061 0000 0141528 intestato Associazione Memoria in Movimento, specificando

nella causale “Erogazione liberale per Acqua per Gaza” oppure a Salerno città al punto raccolta presso l’Erboristeria Edera Rossa Via Papio 17.

La stessa organizzazione del concerto ha avuto un riscontro più che positivo e una risposta entusiastica da parte dei gruppi musicali interpellati. Ad oggi i gruppi che parteciperanno al concerto sono:

• Bottlenecks

• Marco Caruccio

• Circle of Witches

• Dia Libre

• Gruppo popolare Terra e Lavoro

• I Picarielli

• Le trousse

• Oligarchy

• Tony Borlotti e i suoi Flauers

Infine questa campagna ha coinvolto anche il mondo dell’arte. Abbiamo ricevuto in dono un’opera realizzata per questa specifica occasione dall’artista Anna Lilla.

La sua opera è diventata l’immagine ufficiale dell’intera campagna di raccolta fondi. A Anna Lilla, ai gruppi musicali che suoneranno gratuitamente, agli attivisti di Memoria in Movimento e del Mumble Rumble che in queste ore si stanno attivando con più slancio vanno i nostri ringraziamenti. Oltre loro ringraziamenti particolarissimi vanno ai donatori, in particolar modo alle tantissime persone, che con le loro piccole somme stanno contribuendo al raggiungimento di un grande risultato. Grazie di cuore".