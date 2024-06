Riapre l'Amalfitana, Ferrante: "Ora si lavori alla messa in sicurezza totale" Il sottosegretario: "Bisogna evitare che situazioni emergenziali analoghe si ripetano"

"Il ripristino parziale della circolazione sulla strada statale 163 Amalfitana nel territorio comunale di Piano di Sorrento e al confine con Positano, è frutto di un impegno condiviso che ha visto impegnate autorità e Istituzioni. Ora guardiamo alla totale messa in sicurezza dell'arteria, perché situazioni emergenziali analoghe non si ripetano". Lo ha dichiarato il deputato e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante. "I contatti con Anas e con i vertici degli enti territoriali competenti che hanno eseguito i primi interventi - ha continuato Ferrante - sono stati continui ed hanno portato a raggiungere un obiettivo importante per il territorio. L'ordinanza di riapertura emessa da Anas è una boccata d'ossigeno che dà respiro ad operatori e comunità locali, e che mette in salvo la stagione estiva alle porte. L'impegno e l'attenzione sul tema resteranno alti, nella consapevolezza dell'importanza della Costa Sorrentina, fiore all'occhiello della Campania e di tutto il Paese", ha concluso Ferrante.



Dopo la riapertura anche i sindaci di Piano di Sorrento e Positano, Salvatore Cappiello e Giuseppe Guida hanno manifestato la propria soddisfazione. "In questa stretta di mano tra noi sindaci c’è tanto di bello. Ci sono la collaborazione e l’amicizia che esistono da sempre tra Piano di Sorrento e Positano: due comunità in questi giorni “divise” a causa della chiusura della strada e che ora si possono finalmente “riabbracciare” dopo giorni di disagi. In questi nostri sorrisi c’è la soddisfazione di aver saputo fornire una prima risposta concreta alle sacrosante esigenze di tantissime persone penalizzate dalla chiusura delle strada. Ma nei nostri occhi resta forte la consapevolezza che, su ogni fronte, si può e si deve lavorare sempre al meglio e in sinergia per risolvere i problemi. La Statale 163 “Amalfitana” è stata riaperta, con senso unico alternato! Andiamo avanti", la nota conginuta diffusa dei due sindaci.