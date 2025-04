Salernitana, blitz Iervolino in ritiro: discorso del patron alla squadra Il numero uno del club si è affidato al cuore, al carattere e all'orgoglio dei calciatori

Un blitz a sorpresa. Ad ora di cena, mentre la Salernitana era pronta a radunarsi per la vigilia della sfida con il Sudtirol, in ritiro arriva Danilo Iervolino. Il patron granata fa una sorpresa alla sua squadra, segnale della vicinanza in un momento non più solo delicato ma decisivo della stagione granata. Prende la parola e prova a toccare le corde emozionali di uno spogliatoio in difficoltà, alle prese con il quarto allenatore stagionale, alla marcia d’avvicinamento con il Sudtirol che è un’autentica finale.

Iervolino si affida al cuore, al carattere e all’orgoglio della sua squadra, chiede di mettere in campo ogni energia per la tifoseria che è alle prese con un vero e proprio incubo sportivo, per una piazza che non vuole la mortificazione sportiva del doppio salto all’indietro. Un vero e proprio appello al coraggio, recepito dallo spogliatoio granata. Iervolino tornerà sugli spalti: manca all’Arechi dal pari amaro con il Frosinone che fecero comparire i primi dubbi sulla gestione Breda. Acqua passata. Il presente dice Sudtirol: la Salernitana spera di non commettere più nuovi passi falsi.