Esercitazione antincendio della Guardia Costiera nel porto di Palinuro Simulate le operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme

Un intenso incendio è divampato a bordo di un Motopesca ormeggiato presso il molo di sopraflutto nel porto di Palinuro. Fortunatamente, le fiamme erano state simulate con l’impiego di alcuni fumogeni. L'evento, infatti, è stato parte di una complessa esercitazione antincendio organizzata e coordinata dalla Guardia Costiera di Palinuro, chiamata -periodicamente - a testare le capacità di risposta ad una possibile situazione emergenziale.

Eseguita - perlomeno - con cadenza semestrale, questa volta si è voluto testare il nuovo impianto fisso anticendio realizzato dal Comune di Centola nell’ambito dei lavori di implementazione impiantistica e di sicurezza delle aree del molo di sopraflutto del Porto di Palinuro dedicate alla flotta peschereccia. La segnalazione dell'incendio, infatti, è stata lanciata proprio da un pescatore, cui è seguita l'immediata attivazione delle procedure del piano antincendio portuale.

La Guardia Costiera, con il personale del Nucleo Operativo di Intervento in Porto, ha curato l'interdizione veicolare e pedonale del molo interessato dall’incendio al fine di evitare qualsivoglia intralcio alle operazioni di soccorso. Contestualmente, è stato evacuato il personale non essenziale, con un'attenzione particolare alla comunicazione ed al coordinamento tra le diverse unità operative. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro del Comune di Santa Marina con due automezzi e personale sanitario 118 con automedica. Dopo aver rapidamente messo in sicurezza l'area si è proceduto ad estinguere l'incendio prestando nel contempo le prime cure ai feriti (simulati).

L'esercitazione ha permesso di raccogliere dati importanti attraverso i quali è stato possibile confermare - ancora una volta - l'adeguatezza delle procedure operative e la preparazione delle forze in campo, a garanzia della sicurezza del porto e delle persone che vi operano, rivelandosi un importante e positivo test per tutti gli Enti ed i Soggetti istituzionalmente preposti e coinvolti. Si ringraziano tutte le Istituzioni e gli Operatori intervenuti per la preziosa collaborazione e per la qualificata opera professionale sempre garantita in una realtà marittima che si pone come prioritari obiettivi la sicurezza della navigazione e la tutela dell'Ambiente.