"Historia Salerni", nasce il comitato per la rievocazione commerciale marittima Alla guida l'avvocato Alfonso Mignone

Per iniziativa della Fondazione Scuola Medica Salernitana si dà vita al progetto “Historia Salerni”, un comitato di promozione e ricerca per la rievocazione della Salerno commerciale marittima con una forte affrancatura in chiave contemporanea.

"Conscia di questo affascinante passato che si perpetua nel presente la Fondazione vuole testimoniare e rendere omaggio alla millenaria internazionalità di Salerno, che, con il suo porto, fu crocevia, oggi si direbbe hub, di spezie, tessuti, animali e soprattutto di civiltà. Quel porto che fu crogiuolo per la realizzazione dell’età d’oro di Salerno e della sua “Schola Salerni” - spiegano i promotori -. L’idea è quella di creare un momento storico scenografico rappresentando l’incontro tra re Manfredi e il magister della Schola Giovanni da Procida, con un mercato multietnico medioevale, e contemporaneamente un gemellaggio non solo ideale ma anche concreto tra le città di provenienza dei mercanti di allora ma anche tra tutte le più importanti aziende del bacino mediterraneo. Oggi si chiamerebbe piattaforma di scambi commerciali, ma noi la vogliamo chiamare per come l’avevano pensata Giovanni da Procida e Manfredi, “La Fiera di San Matteo”.

Il comitato è stato affidato, nella sua presidenza, ad uno dei più grandi conoscitori cittadini della materia mercantile e mercatale del Medioevo, autore di testi illuminanti relativi a tale periodo, ricercatore storico indomabile e forte fautore di una centralità commerciale della nostra Salerno, ovvero l’avvocato Alfonso Mignone.