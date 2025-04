Il Club Mai Sola dona un defibrillatore al quartiere di Fratte VIDEO - Lodevole iniziativa del sodalizio presieduto da Antonio Carmando

Il Club Salernitana Mai Sola si conferma un riferimento imprescindibile per il quartiere di Fratte. In mattinata il sodalizio presieduto da Antonio Carmando si è reso protagonista di un'iniziativa importante e che ha permesso di dotare il quartiere di un defibrillatore. Lo strumento salva vita è stato installato presso la Farmacia Pifano di Fratte. L'iniziativa, curata da Gianluca Francese, è stata realizzata insieme all'associazione A Casa di Andrea LVH presieduta da Dino Cerbarano, da tempo impegnata nel progetto "Salerno città cardio-protetta". Un progetto che ha permesso d'installare decine di apparecchi salva-vita nella città di Salerno e che, come ha annunciato il Club Mai Sola, nelle prossime settimane consentirà di mettere un'altra "bandierina".