VIDEO - Emergenza a Scafati: rifiuti in fiamme, evacuate 16 famiglie La colonna di fumo nero è visibile anche a chilometri di distanza: "chiudete le finestre"

A Scafati è in atto un'autentica emergenza ambientale a causa di un vasto incendio divampato in un deposito di rifiuti di via Ferraris. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri e chilometri di distanza. A scopo precauzionale sono state evacuate due palazzine che si trovano nelle vicinanze del sito, per un totale di 16 nuclei familiari.

Sul posto sono intervenute quattro autobotti dei vigili del fuoco ed i carabinieri della Tenenza di Scafati. Già interessata anche l’Arpac a cui spetterà il compito di effettuare i rilievi per capire l'entità del danno dal punto di vista ambientale.

Il sindaco Pasquale Aliberti, attraverso i social, ha consigliato ai cittadini di “disattivare gli impianti di areazione e condizionamento, chiudere gli infissi e sciacquare bene frutta e ortaggi”. “Siamo sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza e garantire che tutte le misure di sicurezza vengano applicate”.

Anche il sindaco di Santa Maria La Carità, Giosué D'Amora ha invitato attraverso i social i cittadini a chiudere le finestre e seguire le misure preventive.