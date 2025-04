Cavese-Audace Cerignola, Maiuri: "Voglio una squadra determinata". Dubbio Fella Il tecnico blufoncè: "Consolidiamo il nostro piazzamento". Il capitano a rischio forfait

Sfida alla vice-capolista. La Cavese affronta l’Audace Cerignola in una sfida che può dire tanto per la rincorsa playoff dei metelliani. In conferenza stampa, il tecnico Vincenzo Maiuri ha caricato l’ambiente per 90’ che possono essere determinanti per la stagione degli aquilotti: “Sarà una gara difficile contro un Cerignola determinato, cattivo su ogni pallone perché si giocano buona parte della loro stagione. Starà a noi rispondere colpo su colpo. La squadra è consapevole di questo ed è per questo che servirà spingere. Mi aspetto conferme anche per i passi in avanti che abbiamo dimostrato nelle scorse settimane. Ora conta la gestione del particolare. Rispetto all’inizio vedo una squadra forse anche più sicura nelle cose che fa. In questo campionato si riparte però ogni weekend da zero: ora serve accelerare, avere ritmi importanti per centrare i tre punti. Per questo motivo servirà una squadra all’altezza dell’avversario. Vogliamo consolidare questa posizione di classifica ma sarà possibile farlo solo con una grande prestazione. I playoff possono essere una gratificazione anche per non soffrire l'appagamento per la salvezza.

Formazione? Non ci sarà Diarrassouba e speriamo di recuperare Fella che non è al meglio. Stiamo lavorando su alcune soluzioni tattiche. Il 4-3-3 con il Trapani ha dato risposte importanti ma sceglieremo l’atteggiamento tattico che ci darà maggiore convinzione”.