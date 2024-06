Eboli, inaugurata la stanza dell’ascolto nella caserma dei carabinieri Sarà di supporto per tutte le persone in difficoltà

È stata inaugurata presso la caserma della Compagnia Carabinieri di Eboli "La Stanza dell'Ascolto", un'iniziativa realizzata dal Rotary Club di Eboli presieduto dall’architetto Francesca Spera. La Stanza dell'Ascolto è stata realizzata a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, offrendo un luogo sicuro e protetto all'interno della Compagnia Carabinieri per le vittime di violenza di genere, e minori.

Lo spazio è concepito anche per affiancare gli assistenti sociali, psicologi e psichiatri durante il loro prezioso lavoro, garantendo alle vittime dei reati un ambiente accogliente e rassicurante nel delicato momento della denuncia.

La Compagnia Carabinieri e la Stanza dell'Ascolto si completeranno con le opere d'arte donate dal Liceo Artistico "C. Levi" di Eboli e dagli artisti Pasquale Ciao, Gerardo La Porta e dalla Fondazione Gaeta; presente inoltre "Lenzuola d'Arte" con una tela dedicata alla pace.

Presenti all’evento il comandante Provinciale Carabinieri di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre, il comandante della Compagnia di Eboli, capitano Greta Gentili, il sindaco di Eboli, Mario Conte, e la presidente del Rotary Club di Eboli, Francesca Spera.