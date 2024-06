Spiagge pericolose, Europa Verde diffida i comuni di Vietri sul Mare e Cetara La diffida è stata trasmessa anche alla Capitaneria di Porto di Salerno

I rappresentanti salernitani di Europa Verde hanno inviato una diffida alle Amministrazioni comunali di Vietri sul Mare e Cetara sulle autorizzazioni al trasporto di bagnanti su alcune spiagge e sull'installazione di boe in mare. La richiesta è stata trasmessa anche alla Capitaneria di Porto, affinché vigili sulla situazione.

A renderlo noto sono stati Dario Barbirotti, Anna Cione e Carmine Oliva, con una nota stampa.

"Dallo scorso anno sono state installate dalle Amministrazioni Comunali di Vietri Sul Mare e Cetara sulle scogliere di fronte ad alcune spiagge, che rientrano nei territori comunali, tabelle ben visibili con la scritta “Attenzione, pericolo caduta massi”. Queste avvertenze per prevenire incidenti soprattutto nei mesi estivi quando le spiagge della Costiera sono particolarmente frequentate da turisti, famiglie e bambini. Tutto ciò contrasta con le autorizzazioni a barche che trasportano numerose persone, soprattutto nei fine settimana, con istallazione in mare di boe per permettere il passaggio dei veicoli a motore verso le spiagge. Particolarmente si fa riferimento alla piccola Spiaggia del Travertino, ricadente in parte nel territorio di Vietri Sul Mare, che in periodi di luglio e agosto vede l’installazione di boe, barche che ogni 15-20 minuti partono dal porto di Marina di Vietri sul Mare sovraccariche di bagnanti su una spiaggia dove giganteggiano numerosi avvisi di "Pericolo di Caduta Massi".

Tenuto conto che appare incomprensibile avvertire del pericolo reale, della caduta di massi e nel contempo non fare nulla che una folla di bagnanti, trasportati da imbarcazioni, si riversino sulla spiaggia correndo il rischio di ferirsi, Europa Verde Salerno ha diffidato le amministrazioni di Vietri Sul Mare e di Cetara a voler vietare l’accesso alla spiaggia e ad avviare ogni e necessaria iniziativa per renderla sicura. Inoltre ha invitato la Capitaneria di Porto a vigilare affinchè vengano posti in essere gli interventi necessari per la sicurezza dei cittadini".