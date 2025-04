Salerno, paura a Pastena: donna cade dal motorino e finisce in ospedale È stata trasportata in ospedale dalla Croce Bianca

Paura nel pomeriggio in via Smaldone, nel quartiere di Pastena a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale. Una donna, caduta dal motorino, ha riportato contusioni all'arto inferiore destro e un trauma cervicale. Soccorsa dai sanitari della Croce Bianca, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente all'arrivo dell'ambulanza era cosciente.