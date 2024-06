Aeroporto, Prete, Unioncamere: momento storico per la provincia salernitana "Compagnie aeree che vanno in tutta Europa, il turismo sta crescendo tantissimo"

"La nostra, quella salernitana, è una provincia che sta vivendo un buon momento. A giorni aprirà l'aeroporto. Si tratta di un momento storico. Nel passato ci sono state aperture ma questa è oggettivamente un'altra cosa. Arrivano compagnie aeree che vanno in tutta Europa, compagnie importanti, una per tutte Ryanair che è la prima compagnia in Europa per voli e detiene la metà del traffico in Italia". A dirlo è il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, questa mattina da Palazzo di Città, a Salerno, a margine dell'iniziativa "In Viaggio con la Banca d'Italia".

"Inoltre, ricordiamo - continua Prete - che abbiamo settori straordinari, come l'agroindustria con numeri rilevanti. Per l'export, nel nostro caso nel settore agroalimentare, siamo la sesta provincia d'Italia e la prima a sud di Bologna. Vantiamo realtà importanti che sintetizzerei così: pomodori, prodotti caseari e quarta gamma. Sono anche i colori della bandiera italiana e rappresentano le nostre eccellenze sulle quali la nostra economia fa leva. E poi c'è il turismo che sta crescendo tantissimo e l'aeroporto sarà un valore aggiunto. Dobbiamo preparaci meglio perché potremmo avere flussi importanti".