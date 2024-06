De Luca: "Con Salerno la Campania avrà finalmente il secondo aeroporto" Il governatore: tra le grandi regioni d'Italia eravamo l'unica con un solo scalo

Il conto alla rovescia è iniziato e manca sempre meno: Salerno è pronta al "decollo" dell'aeroporto, con l'entrata in esercizio del Costa d'Amalfi.

Nella consueta diretta social del venerdì, il governatro Vincenzo De Luca ha parlato anche di questo: "L'11 luglio parte, se Dio vuole, l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, il secondo aeroporto della regione. La Campania era rimasta l'unica grande regione d'Italia ad avere un solo aeroporto, Capodichino, che ha avuto una grandissima espansione in termini di traffico e oggi è uno degli aeroporti più efficienti d'Italia. Unendo i due aeroporti, la gestione è data a Gesac, abbiamo la possibilità di incrementare lo sviluppo turistico e commerciale nella nostra regione", le parole dell'inquilino di Palazzo Santa Lucia.

Già previsti, ha fatto sapere De Luca, "servizi di collegamento, con autobus dedicati, tra la stazione ferroviaria di Salerno e l'aeroporto, ma anche servizi di pullman dalle principali aree turistiche della provincia verso l'aeroporto. Qualche cittadino ci aveva domandato come ci si collegava con l'aeroporto prima dell'entrata in funzione della nuova metropolitana visto che, tra le tante cose, abbiamo finanziato anche il prolungamento della metropolitana di Salerno all'aeroporto. Non si possono pagare ovviamente 50 euro di taxi per arrivare lì, quindi tranquillizzo: sono previste linee dedicate di trasporto con autobus dalla stazione di Salerno e da altre località turistiche verso l'aeroporto", ha chiarito De Luca.