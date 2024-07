Caos traffico per i lavori a Salerno: il Comune cambia il cronoprogramma Interventi programmati in orari notturni, esclusi i fine settimana

Dopo aver verificato alcune criticità d'esecuzione che hanno determinato notevoli problemi alla circolazione ed alla cittadinanza, l'Amministrazione Comunale di Salerno ha richiesto alle varie società di servizi che hanno eseguito lavori, programmati e/o urgenti, in città un rigoroso cronoprogramma per il ripristino tempestivo e definitivo dell'asfalto.

È stato predisposto un calendario sistematico d'esecuzione (anche notturno) che contenga al minimo gli inevitabili disagi per la popolazione e la mobilità garantendo nel contempo la sicurezza dei cantieri e dei lavoratori impegnati. I primi interventi sono stati già realizzati nei giorni scorsi sul Lungomare altezza Grand Hotel Salerno ed a Torrione alto nelle vie Vestuti, Granato, Quagliariello. I prossimi lotti di lavoro sono previsti nelle seguenti strade: Via dei Casali dal 3 al 4 luglio Via Calata San Vito dal 3 al 4 luglio Via Francesco Crispi dal 3 al 4 luglio Via Trucillo da 5 a 8 luglio Via Francesco P. Lettieri da 5 a 8 luglio Tali lavori saranno eseguiti nelle ore notturne tra le 22.00 e le 06.00 con esclusione delle giornate di sabato e domenica. Una seconda fase di lavori interesserà a partire dal 15 luglio le vie San Leonardo trav. Migliaro, Ghandi, Visco, SS 18. Il programma dettagliato dei successivi lavori sarà comunicato progressivamente nei prossimi giorni.