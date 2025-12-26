Scafati, bocciata la mozione sulle scuole: monta lo scontro politico Grimaldi e Velardo: "È una decisione incomprensibile"

«È una decisione incomprensibile, Nelle scuole della nostra città, durante eventi atmosferici, continua a piovere dentro aule e palestre. I secchi che raccolgono l’acqua non possono essere la normalità: la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico non può essere trascurata». Lo denunciano Michele Grimaldi e Francesco Velardo, consiglieri comunali di "Ora e Sempre Scafati" in merito alla mozione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole comunali bocciata dal Consiglio comunale di Scafati.



I due consiglieri ricordano che il progetto complessivo per la messa in sicurezza dei tetti delle scuole è già pronto, con un computometrico dettagliato e un costo stimato di 750.000 euro, cifra disponibile come avanzo di bilancio. «Avevamo chiesto alla maggioranza - continuano Grimaldi e Velardo - di passare da interventi tampone a una programmazione seria, avviando subito le procedure per i lavori durante la prossima pausa estiva. Invece, il sindaco e la maggioranza hanno scelto di bocciare la nostra proposta, ignorando la priorità delle scuole».



«Due anni di attesa sono un tempo inaccettabile – concludono –. Ci aspettavamo la stessa capacità di accelerazione dimostrata dall’amministrazione per altre opere pubbliche anche per la sicurezza dei nostri ragazzi. Evidentemente, per la maggioranza le scuole non sono una priorità».