Emergenza caldo, Feneal Uil: "Cambiare l'organizzazione del lavoro nei cantieri" Appello della segretaria provinciale Patrizia Spinelli all'Ance Aies

"In questo momento, climaticamente molto instabile e complesso caratterizzato da un grande e persistente caldo ed alti tassi di umidità, con temperature particolarmente difficili da sopportare, soprattutto per i lavoratori della filiera dell’edilizia, la Feneal Uil richiama l’attenzione del presidente Ance Aies, Fabio Napoli, affinché si sollecitino le imprese edili che operano sul territorio salernitano, a prendere in considerazione la necessità di adottare una organizzazione del lavoro diversa, finalizzata alla salvaguardi della salute e sicurezza dei lavoratori fornendo anche i dovuti apprestamenti e dotazioni come da indicazione dell‘INAIL, fornendo abbondante acqua, integratori e crema con protezione solare".

Lo afferma in una nota la segretaria provinciale della Feneal Uil, Patrizia Spinelli. "La nostra richiesta è supportata anche dai provvedimenti che proprio in queste ore vengono messi al centro dell’attenzione al Governo da parte delle Organizzazioni sindacati del livello nazionale per un impegno concreto ed ammortizzatori sociali automatici e l’emanazione di un Decreto Grande Caldo. Siamo certi che troveremo ampio consenso da parte del presidente Ance Aies, Fabio Napoli", conclude Spinelli.