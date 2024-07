Comune di Salerno: pubblicato il bando per 45 istruttori di vigilanza La Fp Cgil: ascoltate le nostre richieste

Il Comune di Salerno questa mattina ha pubblicato la determina per procedere all’indizione del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di 45 posti nel profilo professionale di Istruttore di vigilanza – Area degli Istruttori.

“Sono state ascoltate le nostre richieste di indire entro luglio il bando per le assunzioni nella Polizia Municipale di Salerno", a dirlo è il segretario della Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto che continua: La carenza di personale determinatasi negli anni avrà modo di colmarsi in parte con l’innesto di 45 nuovi operatori. Ora ci auguriamo che le procedure concorsuali seguano il loro iter nei tempi previsti così da consentire al Comando di via dei Carraro di disporre del nuovo personale. Il concorso prevederà una preselezione, una prova scritta, una prova fisica e una prova orale finale”.