Bimbo morto dopo ricovero in ospedale, tra le ipotesi lo shock settico I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte del bambino di 6 mesi deceduto all'ospedale "Luigi Curto" di Polla. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche del piccolo.

Ignote, al momento, le cause del decesso: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori - allertati dalla denuncia dei genitori - un possibile shock settico.

La famiglia, di origine rumena ma residente a Sala Consilina, vuole capire cosa sia accaduto in ospedale. Il bambino di 6 mesi era giunto in ospedale in condizioni gravissime. Per il piccolo, nonostante la Rianimazione, non c'è stato nulla da fare.