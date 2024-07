Riprende la moglie che allatta il figlio in motorino: la denuncia di Borrelli “Atti irresponsabili, circolano in modo pericoloso per sé e per gli altri”

Riprende con il cellulare la moglie che allatta il figlio neonato, tutti e tre sullo scooter in movimento . Il post è stato ripreso e pubblicato sulla sua pagina Facebook dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha scritto:”È di moda mostrare al pubblico le proprie pericolose peripezie in moto anche quando portano con sé dei bambini, anche neonati. Quindi non solo infrangono il codice della strada, circolano in maniera pericolosa per sé stessi e per gli altri, mettono a repentaglio l’incolumità dei loro stessi figli, ma se ne vantano e offrono spunti per pessimi esempi.

Non è il ct della nazionale ma è pur sempre un personaggio pubblico che, infatti, in molti hanno riconosciuto e per questo dovrebbe avere il buon senso di diffondere messaggi positivi e non di vantarsi per atti irresponsabili.”- ha commentato Borrelli.