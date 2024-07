Linea ferroviaria Battipaglia-Sapri, ancora disagi per i passeggeri Circolazione ridotta tra Campania e Calabria: ritardi fino a 40 minuti e cancellazioni

Continua la rimodulazione dell’offerta ferroviaria di Trenitalia dei treni Frecce, Intercity e regionali, dopo la graduale ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri. Lo rende noto Rfi in un comunicato stampa, per aggiornare l'utenza dopo l'incidente avvenuto sui binari di Centola Palinuro, in Cilento.

"La capacità di offerta tra Campania e Calabria resta fortemente ridotta. I treni Frecce, Intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 40 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Trenitalia invita i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione", fa sapere l'azienda.