Salvini inaugura l'aeroporto di Salerno: "Migliaia di posti di lavoro" Il ministro delle Infrastrutture alla cerimonia per il "Costa d'Amalfi"

"Faccio un lavoro straordinario, impegnativo, che perà dà tante soddisfazioni. Sto girando da mesi l'Italia in lungo e in largo, finanziando, progettando, sbloccando, inaugurando opere che sono fondamentali per il lavoro, la sicurezza e lo sviluppo del Paese. Dal Veneto alla Puglia, dalla Lombardia oggi a Salerno un sistema aeroportuale che porterà migliaia di posti di lavoro sul territorio, che collega Salerno e la Campania all'Italia con Londra, Berlino e altri Paesi del mondo".

Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi.

"Quella di oggi - ha detto - è una giornata importante anche perché è un punto di partenza, qua arriveranno turisti, imprenditori. Stiamo finanziando con 300 milioni di euro la metropolitana che arriverà qua, quindi significa viaggiare di più e inquinare di meno, guadagnare di più. Una bella giornata. Quando la politica si unisce sulle infrastrutture fa un bel servizio", le parole dell'esponente del Governo.