M5S: "Incendio ex impianto Helios di Scafati, servono interventi immediati" "Da anni denunciamo i rischi legati a questo impianto"

“L’incendio che ha colpito il sito di stoccaggio rifiuti dell’ex impianto Helios a Scafati desta profonda preoccupazione per la salute e la sicurezza pubblica. Il rogo, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di alcune famiglie, ha provocato forte apprensione tra i residenti e le autorità locali. Da anni denunciamo i rischi legati a questo impianto, e ora ci troviamo di fronte a un disastro annunciato. Il Ministro dell’Ambiente deve intervenire con urgenza, garantendo controlli straordinari e promuovendo la delocalizzazione dell’impianto. Le istituzioni non hanno fatto abbastanza per tutelare i cittadini, adesso serve fare chiarezza sulla situazione per evitare ulteriori danni. Come Deputata, ho già portato il caso in Parlamento, ricordando che l’impianto è stato autorizzato senza le necessarie garanzie per la sicurezza ambientale, e che i rischi per la salute pubblica erano evidenti fin da subito. Abbiamo chiesto interventi concreti da anni, ma la situazione è stata trascurata e l’incendio ha reso la situazione drammatica”, denuncia Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del MoVimento 5 Stelle in provincia di Salerno.

“Bisogna affrontare il problema una volta per tutte: non è più tollerabile che impianti di questo tipo siano collocati in aree densamente abitate. Serve accertare con urgenza le cause dell’incendio e i potenziali danni per la salute della popolazione. Chiediamo azioni immediate alla Regione Campania e al Governo e interventi straordinari per monitorare e verificare la sicurezza del sito e i suoi impatti sull’ambiente”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano.