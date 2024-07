Coscioni professore all'Unisa, il caso finisce all'attenzione del ministro Dopo la revoca dell'incarico da presidente Agenas

"Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Bernini per sapere come mai non sono stati presi provvedimenti dal rettore Loia a riguardo del professore Enrico Coscioni. Nonostante i provvedimenti giudiziari per gravi condotte professionali e il provvedimento di sospensione dalla Presidenza dell’Agenas, per l’ateneo di Salerno sembra che non sia successo nulla. Chi ha sbagliato insegna. Siamo all’infarto della logica oltre alla mortificazione del merito. A questo si aggiunge anche l’usurpazione visto che come scrive il quotidiano Le Cronache il professore Coscioni partecipa a convegno fregiandosi ancora della carica di presidente". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.