Lavori sulle strade del centro storico, ecco come cambia la mobilità Il piano del Comune prevede modifiche per i residenti ed i turisti: tutti i dettagli

A Salerno continuano gli interventi stradali che riguardano rifacimento asfalto, sottoservizi e decoro urbano. Questo l'elenco dei lavori in programma dal 15 al 20 luglio:

1) Interventi di ripristini definitivi programmati con la Sistemi Salerno S.P.A. - ramo idrico:

• rifacimento dell’asfalto intera carreggiata VIA GELSO

DAL 18/07/2024 AL 19/07/2024

i lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 (con esclusione del sabato, domenica e festivi);

2) Programma di Manutenzione straordinaria (Comune di Salerno) III Lotto (FRAZIONI COLLINARI):

* rifacimento asfalto intera carreggiata della via S. Alfonso De Liguori – Brignano – I° TRATTO

DAL 18/07/2024 AL 19/07/2024

3) Lavori di risanamento delle ripe limitrofe ai tratti di strada comunale di Giovi Bottiglieri e Giovi S. Bartolomeo – Lavori finanziati con Decreto Commissario Delegato Regione Campania n. 4/2022 a seguito emergenza idrogeologica eventi meteo dicembre 2019.

DAL 15/07/2024 AL 19/07/2024

Avviso di comunicazione ai residenti:

• nell’ambito dei lavori già comunicati e programmati per il Centro Storico, dal giorno 18/07/2024 – a partire dalle ore 8.00 - avranno inizio gli interventi di sistemazione della pavimentazione di via Portacatena.

Detti lavori avranno una durata di circa 2 settimane e comporteranno la chiusura al transito veicolare.

Sarà consentito il solo transito pedonale anche il per carico e scarico merci.

E’ adottato il seguente piano di viabilità:

? è fatto obbligo per i veicoli provenienti dalla via Dogana Vecchia procedere sulla via G. Da Procida e svoltare su via Porta di Mare.

Sarà fornito il supporto di una pattuglia della Polizia Municipale e di movieri.