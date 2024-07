Salerno, riparte l'aeroporto: è polemica sul costo dei taxi dal centro Per raggiungere il Costa d'Amalfi dalla stazione occorrono 50 euro

Dopo aver rimesso in moto l'aeroporto, a Salerno si sta lavorando per migliorare ed organizzare i servizi a supporto dello scalo. Uno dei temi principali è legato soprattutto ai trasporti. In queste ore, ad esempio, sta facendo molto discutere la tariffa fissata dai tassisti per collegare il centro cittadino con l'aeroporto: una corsa dalla stazione al "Costa d'Amalfi" costa 50 euro, cifra che in alcuni casi può addirittura essere superiore al prezzo del biglietto del volo.

Un caso che è stato sottoposto anche al sindaco di Salerno il quale ha garantito che ne parlerà con il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri per verificare se ci siano le condizioni per calmierare il prezzo del servizio. Il primo cittadino, inoltre, nel ricordare che la questione non è di competenza comunale, ha ricordato che sono state istituite anche altre modalità per raggiungere l'aeroporto da Salerno e che, si spera, di realizzare quanto prima il prolungamento della metropolitana fino al "Salerno-Costa d'Amalfi".