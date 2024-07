"Luci sul porto, luci sulla città": mercoledì l'accensione delle installazioni Il progetto solidale della cooperativa "Fili d'erba" in collaborazione con l'Autorità di sistema

Mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 21 presso il Molo Manfredi a Salerno, piazza antistante la Stazione Marittima, si terrà l’accensione dell’opera artistica luminosa "I ♥ Salerno" realizzata dai giovani del progetto "Luci sul Porto, luci sulla Città" edizione 2024-2025, promossa dalla Cooperativa Sociale Fili d’Erba in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

L’installazione raffigura un grande cuore rosso con applicazioni di piastrelline in ceramica smaltata, riferimento alla tradizione vietrese e in generale di tutta la costiera amalfitana. Su ognuna di esse è riportata la parola “benvenuto” in varie lingue del mondo. "I ♥ Salerno" è pensata per incorniciare uno squarcio del porto di Salerno con l’idea di attrarre visitatori tra cui i tanti turisti che, giunti in città, potranno avvicinarsi e scattare foto tra cui simpatici selfie del loro volto racchiuso nel cuore.

"L’accensione di questa opera nel periodo estivo, rappresenta un’importante crescita del progetto che, solitamente, espone le sue opere luminose non prima delle festività natalizie. A tal proposito, si ringrazia il presidente dell’ADSP, Andrea Annunziata, che ha creduto in Luci sul porto luci sulla città compiendo un’azione concreta ed importante grazie alla quale è stato riconosciuto un maggiore investimento nel progetto. Anticipiamo infatti che, oltre a questa bella novità estiva, ci saranno anche dei nuovi elementi per l’esposizione invernale che, come di consuetudine, si terrà in concomitanza della kermesse Luci d’artista Salerno - spiegano i rappresentanti della cooperativa sociale -. La collaborazione tra Fili d’erba e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nasce nel 2016 e dà l’opportunità a giovani salernitani inoccupati di essere impiegati professionalmente e di poter esprimere la loro creatività realizzando opere con svariati temi tra cui il mare, l’accoglienza, la solidarietà, la pace promuovendo così il turismo locale e consolidando il rapporto fra la città ed il porto, una risorsa quest’ultima fra le più importanti per l’economia della città di Salerno".