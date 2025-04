Scafati, Aliberti incontra il coordinatore unico della Zes per il Mezzogiorno "A maggio un incontro a Scafati per scoprire le opportunità della Zona Economica Speciale"

"Ho incontrato Giosy Romano, coordinatore unico della ZES del Mezzogiorno d'Italia e Commissario straordinario del Governo della ZES Campania, con il quale sto organizzando per il mese di maggio un incontro a Scafati tra imprenditori e tecnici proprio sul tema della ZES, ultima grande occasione di sviluppo dei territori dopo anni di politica assente. Ritengo sia necessario un confronto per le difficoltà che in tanti hanno sulla comprensione delle linee guida dettate da questo strumento, per evitare che su tale opportunità si faccia demagogia". Lo ha detto il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti.



"Si sente sempre più spesso parlare di Zes (Zona economica speciale), l'istituzione, ovvero, da parte di un decreto ministeriale di aree specifiche nel territorio italiano che, grazie alle nuove norme europee, possono ricevere agevolazioni all'imprenditoria per incentivare lo sviluppo dei territori. Una opportunità che non deve essere strumentalizzata e stravolta nelle sue intenzioni ma che offre ad esempio alla "Zes unica" e quindi alle regioni del Sud d'Italia la possibilità di massimizzare nello scenario internazionale l'impatto competitivo dell'intero territorio, che merita di essere valorizzato e di avere eguali chance di sviluppo rispetto a quelli Europei ed oltre - ha aggiunto il primo cittadino -. Da qui l'idea di un dibattito: per chiarirci le idee e chiarirle soprattutto agli imprenditori non solo di Scafati ma di tutta la

Campania, perché la nostra regione non può aspettare ancora per farsi notare in Europa".