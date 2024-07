VIDEO. Salerno, lotta all'inquinamento: entra in funzione lo spazza-mare Nel primo giorno di attività sono stati raccolti rifiuti e depurati tratti inquinati

A Salerno è entrato in funzione il battello spazza-mare. Da questa mattina la barca acquistata da Camera di Commercio e Salerno Pulita ha iniziato le attività di bonifica nell'ambito del progetto "Mare Azzurro". Gli operatori hanno percorso il litorale cittadino, raccogliendo rifiuti ed oggetti di plastica presenti in acqua. Il personale di bordo, inoltre, ha risposto anche ad una segnalazione pervenuta dalla spiaggia libera nei pressi dell’ex Arenella e dal lido Miramare per la presenza di una chiazza galleggiante. Il servizio, infatti, è dotato di un apposito numero "Sos mare" per consentire a chiunque di segnalare tratti di mare sporco e chiedere l'intervento degli operatori. Le segnalazioni potranno essere effettuate al numero +39 347 326 1419.