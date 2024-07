Salerno, la polizia incontra i bambini per una giornata sulla legalità Il personale della Squadra Volante ha mostrato le nuove tecnologie presenti sull’auto specializzata

Il personale della Questura di Salerno ha incontrato, presso la struttura addestrativa del 19° Reggimento Cavalleggeri “Guide” di Salerno, i bambini frequentatori del centro estivo sportivo “EDUCAMP” promosso a livello nazionale dal CONI, per una giornata dedicata

ai valori della legalità, della sicurezza e dello sport.

Il personale della Squadra Volante ha mostrato le nuove tecnologie presenti sull’autovettura specializzata a una platea entusiasta e incuriosita, mentre il personale della Polizia Scientifica ha coinvolto i giovani frequentatori, simulando l’acquisizione delle

impronte della mano e favorendo la partecipazione attiva e divertita dei bambini, anche attraverso attività ludiche.

I bambini, inoltre, in riva al mare sono saliti in sella agli acquascooter della Polizia di Stato “le volanti del mare” che quotidianamente pattugliano le coste e forniscono un servizio di prossimità per i bagnanti.

L’impegno e la vicinanza della Polizia di Stato nei confronti della cittadinanza non si ferma nel periodo estivo e raggiunge i giovani nei centri estivi, sensibilizzandoli al rispetto della legalità.