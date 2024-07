VIDEO. Salerno, ecco come il battello spazza-mare cattura gli idrocarburi Attività eseguita dal personale di Salerno Pulita

La speranza è di riuscire a ripulire sempre più il mare di Salerno. Proprio nei giorni in cui montano le proteste dei bagnanti per le chiazze che continuano a "colorare" lo specchio d'acqua antistante il litorale cittadino, il Comune è corso ai ripari, mettendo in acqua il battello spazza-mare. In questo video pubblicato da Salerno Pulita, società in house che si occupa anche della gestione dell'imbarcazione, viene mostato come l’equipaggio della spazzamare intercetta e depura nelle acque della costa di Salerno una chiazza di idrocarburi.