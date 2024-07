Stop alla circolazione sulla linea Battipaglia-Sapri: sarà un esodo da incubo Trenitalia ha invitato gli utenti a riprogrammare i propri viaggi

Nel periodo più caldo della stagione turistica, l'Italia sarà spezzata in due per la sospensione dei treni sulla tratta Battipaglia-Sapri. L'interruzzione, in programma dalle 22 di lunedì 22 luglio alle 6 di venerdì 26, servirà per rimuovere i convogli del treno merci sviato dai binari lo scorso 9 luglio nella stazione di Centola. Frecce, Intercity e Regionali subiranno cancellazioni, limitazioni e ritardi. Trenitalia ha invitato gli utenti a riprogrammare i propri viaggi ma, in tanti, dovranno fare i conti con un'autentica odissea per raggiungere le proprie destinazioni. Chi vorrà raggiungere il Cilento da Salerno o dalla Costa d'Amalfi, però, potrà optare per il Metrò del Mare che, seppur con qualche mese di ritardo, è tornato in funzione. Il tutto mentre la Campania continua ad essere meta privilegiata di tantissimi turisti: soltanto Napoli nel week-end ha registrato 130mila presenze. Bene anche Salerno, ponte ideale per raggiungere la Costa d'Amalfi.