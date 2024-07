Ferrante (Mit), Su riattivazione Battipaglia - Sapri: rispettato impegno "La riapertura della tratta è un volano per il turismo"

“Con la riattivazione della linea Battipaglia - Sapri su entrambi i binari, la circolazione torna finalmente regolare. Un impegno rispettato, che consente di restituire al territorio un’infrastruttura strategica per la mobilità nel Cilento e in tutto il Sud. Sin dal 9 luglio, quando si è verificato lo svio del treno merci, sono stato in contatto con l’ad di Rfi Gianpiero Strisciuglio, monitorando costantemente l’andamento degli interventi. Ringrazio i tecnici di Rfi che, lavorando notte e giorno, hanno completato secondo il cronoprogramma previsto i lavori nella stazione di Centola, consentendo il ripristino completo del servizio. La riapertura della tratta è un volano che consentirà di rilanciare il turismo nel territorio, restituendo ai viaggiatori la piena mobilità dopo giorni di disagi. Continueremo a investire per rafforzare le infrastrutture nel cilentano e favorire sempre più il suo sviluppo”. Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante