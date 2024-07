La polizia incontra i ragazzi del progetto "Anch’io sono la Protezione Civile" Illustrate le attività operative e le apparecchiature di controllo

Presso gli Uffici della Questura di Salerno si è svolto un incontro formativo/educativo con i ragazzi che partecipano ai campi-scuola del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” al fine di promuovere tra i giovani la conoscenza della protezione civile e la diffusione dei valori di cittadinanza attiva, nell’ambito del programma di attività teorico- pratico realizzato sulle indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

L’incontro ha coinvolto circa 20 ragazzi, tra i 10 e i 16 anni che, accompagnati dai responsabili della Protezione Civile del Comune di Salerno, hanno incontrato il Funzionario di Polizia e il personale della Squadra Volanti, i quali hanno illustrato le attività operative mostrando i veicoli specializzati in dotazione e regalando ai giovani l’emozione di salire su una moto della Polizia di Stato.

La visita è poi proseguita in Sala Operativa, il cuore pulsante della Questura, dove i partecipanti hanno potuto osservare e conoscere tutte le apparecchiature di controllo presenti e i sistemi operativi, nonché l’applicazione YOUPOL, di immediato utilizzo per i giovani per le segnalazioni di episodi di bullismo, spaccio e violenza. Non è mancato l’ascolto delle comunicazioni radio con le volanti su strada e le tantissime domande rivolte agli operatori che hanno ricevuto il gruppo di ragazze e ragazzi.