Salernitana, Lescano manda messaggi all’Avellino. Suggestione da Pescara L'attaccante dei lupi prende tempo. Il Pescara sogna Inglese, Faggiano pensa ad un vecchio obiettivo

La voglia di riprendersi la scena ma anche il desiderio di rilanciarsi altrove. Sono giorni di riflessioni per i club ma anche per i calciatori. Il mercato di gennaio è alle porte. La Salernitana vuole rinforzare la sua rosa ma ha il desiderio di farlo con passi convinti. Una campagna di rafforzamento mirata, senza spese pazze nel nome del budget e della sostenibilità economica. Gli occhi sono ovviamente sull’attacco. Facundo Lescano è il grande sogno della sessione invernale. L’italo-argentino è corteggiato da Salernitana, Union Brescia e Ravenna. Il calciatore però, dopo l’apertura alla destinazione granata, ha chiesto qualche giorno di riflessione in più al suo entourage. I minuti finali disputati con il Palermo potrebbero rappresentare un segnale, così come le parole rilasciate ad alcuni tifosi irpini sottolineando la volontà di onorare il suo contratto con i lupi e di non essere affatto intenzionato ad emigrare verso altri lidi. Faggiano però aspetta, anche convinto che le richieste fin qui considerate troppo esose dei lupi possano poi lentamente ammorbidirsi.

Suggestione Merola

Tanti i nomi che sono stati sondati dal ds Faggiano per il reparto offensiva. La soluzione più comoda riguarda Cuppone, centravanti dall’Audace Cerignola, pronto a raggiungere di corsa Giuseppe Raffaele e gli ex compagni Capomaggio, Tascone ed Achik. Dal Trapani spera di poter andare via Fischnaller, diventato però calciatore ambito nel girone C. Anche il Casarano ci ha messo gli occhi su, con il granata però che strizza l’occhio alla Salernitana. E poi la suggestione che arriva da Pescara: il patron Sebastiani corteggia Roberto Inglese, lo ritiene il centravanti ideale per poter dare fiato alla rincorsa salvezza. La Salernitana aprirebbe all’addio del proprio capitano solo dopo essersi assicurato un altro bomber da categoria superiore. E Faggiano però dal Pescara piace e non poco Davide Merola. L’attaccante, con il passaggio al 3-5-2, fatica a trovare spazio. La Salernitana lo ha seguito nelle ultime due campagne di mercato e potrebbe trovare nell’abruzzese gol e giocate che mancano.