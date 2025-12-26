Salernitana, infortuni e tagliola diffide: un "titolarissimo" rischia Cosenza Raffaele dovrà fare i conti con gli infortuni in attacco e l'elenco diffidati

Riposo assoluto. Il lungo break imposto dall’accordo collettivo tra Serie C e Aic permetterà ai calciatori di poter tirare il fiato e godersi le vacanze natalizie lontano dal campo. In casa Salernitana la ripresa degli allenamenti per la sfida con il Siracusa è fissata per il prossimo 30 dicembre. Al Centro Sportivo Mary Rosy sarà tempo di fare i conti con i tanti brutti pensieri chiusi all’interno dello spogliatoio dopo il rompete le righe dello scorso 23 dicembre. A partire dalle condizioni di Roberto Inglese, frenato dal problema alla schiena. L’attacco fa suonare più di un allarme anche dopo i guai muscolari rimediati da Michael Liguori e Franco Ferrari. Per entrambi si proverà il recupero per la prima trasferta dell’anno in Sicilia per un reparto offensivo che avrebbe solo a disposizione Ferraris come unico riferimento offensivo.

Nodo diffide

Non solo l’infermeria. Perché il girone di ritorno della Salernitana sarà contraddistinta anche dal nodo delle diffide che si faranno avanti nelle prossime partita. Una tagliola pesantissima che penderà già a partire da Siracusa sulla testa di Vladimir Golemic. Il difensore serbo ha rimediato con il Foggia la quarta ammonizione stagionale. A rischio c’è il delicato scontro diretto con il Cosenza. In un reparto che si poggia sull’esperienza del serbo, per la Salernitana servirà cautela.