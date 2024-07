Ferrante (Mit), Ok odg su raddoppio fondi opere compensative Av Sa-Rc "Primo passo per mitigare impatto"

“L'approvazione in aula alla Camera dell'ordine del giorno sulle opere compensative connesse all'alta velocità Salerno - Reggio Calabria, che ho personalmente sostenuto, è un risultato significativo per i territori: il Governo assume l'impegno di raddoppiare i fondi per realizzare i programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica nei Comuni attraversati dall'infrastruttura, che potranno così passare dall'1 al 2% del costo totale della stessa. Un primo, importante passo nell'ottica di mitigare l'impatto dell'Av Salerno - Reggio Calabria prevedendo l'assegnazione di maggiori risorse ai progetti di rilancio economico e sociale dei territori coinvolti". Lo afferma il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, di Forza Italia. "In base alla normativa vigente, le opere compensative previste per la realizzazione delle grandi infrastrutture come l'alta velocità Salerno - Reggio Calabria - aggiunge - possono essere finanziate entro il limite massimo dell'1% del costo totale dell'intervento. Come emerso dal Tavolo tecnico che ho attivato presso il Mit con Fs, Rfi e i sindaci dei Comuni interessati, in particolare quelli dell'area relativa al lotto Battipaglia - Romagnano, l'incremento della percentuale consentirebbe di attuare misure di compensazione ancor più adeguate.

Per questo ritengo essenziale aumentare al 2% del costo totale dell'opera le risorse che possono essere destinate agli interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica nei Comuni attraversati dall'infrastruttura. Grazie a quanto stabilito dall'odg sul raddoppio dei fondi per le opere compensative, che non prevede nuovi oneri per lo Stato perché trova copertura nel quadro economico dell'intervento già finanziato, si potrà migliorare ulteriormente nel suo complesso e rendere sempre più sostenibile per i territori un'opera come l'Av Salerno - Reggio Calabria, prioritaria per il Mezzogiorno e per tutto il Paese. In questo modo gli interventi compensativi potranno non solo mitigare l'impatto dei lavori per l'alta velocità, ma anche offrire maggiori opportunità di riqualificazione urbana nelle aree interessate. Forza Italia - conclude Ferrante - continuerà a lavorare per accogliere le istanze delle comunità locali e al contempo per promuovere la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la crescita, lo sviluppo e la modernizzazione del Paese".